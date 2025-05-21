Депутаты мажилиса снизили предложенный Минздравом максимальный порог взносов в ОСМС

Депутаты мажилиса не согласились с предложением министерства здравоохранения повысить верхний предел взносов работников и работодателей в систему обязательного медстрахования с 10 по 50 МЗП с 1 января 2026 года. При обсуждении закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования» депутат Гульнара Нурумова сообщила, что повышение будет, но меньше: для работников – до 20 МЗП, для работодателей – до 40 МЗП.

«В ходе работы над законопроектом депутатами были внесены существенные поправки. В целях защиты интересов населения депутатами предлагается снижение порога для расчета отчислений в систему ОСМС от суммы ежемесячного дохода работника с 50-тикратного минимального размера заработной платы до 20-кратного и размера отчислений работодателей – до 40-кратного минимального размера заработной платы», - сказала Нурумова.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщала, что для обеспечения финансовой устойчивости системы фонда предлагается повысить порог взносов в систему ОСМС. Если сейчас он составляет 10 МЗП, то с 1 января 2026 года будет 50 МЗП. По словам министра, эти изменения коснутся порядка 9% всех наемных работников, или около 508 тыс. человек, и их работодателей.

Кроме того, депутаты внесли поправки по сохранению в пакете гарантированного объема бесплатной медицинской помощи базового пакета первичной медико-санитарной помощи при первичном обращении и при оказании услуг по профилактике, диагностике и лечению социально-значимых заболеваний, а также отдельных скринингов, независимо от статуса застрахованности. Также предлагается сохранить статус застрахованности до шести месяцев с момента прекращения уплаты взносов для лиц, которые непрерывно их оплачивали в течение 60 месяцев.

«В целях усиления прозрачности финансовой деятельности Фонда социального медицинского страхования и субъектов здравоохранения депутатами приняты нормы по обязательному опубликованию на официальных интернет-ресурсах сведений о движении финансовых средств в системе ОСМС, возврату средств от субъектов здравоохранения при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг, осуществления внеплановых проверок по поручению первого руководителя уполномоченного органа, а также по публикациям в масс-медиа конкретных фактов», - также добавила депутат.

Она отметила, что «долго и бурно» обсуждались нормы, предложенные депутатами по ужесточению контроля и введению надзора в сфере оказания медицинских услуг. В частности, парламентарии предложили наделить уполномоченный орган в сфере здравоохранения надзорной функцией с возможностью применения мер оперативного реагирования на выявленные нарушения в сфере оказания медицинских услуг. Согласно заключению правительства, приняты поправки введения надзора при отсутствии соответствующей лицензии или сертификата.

Вместе с тем, констатировала Нурумова, не поддержаны и не приняты поправки депутатов по своевременности оплаты медицинских услуг, разделению между фондом и комитетом медицинского и фармацевтического контроля и уполномоченным органом функций контроля, мониторинга и применения штрафных санкций для предотвращения коррупционных рисков.