Житель Алматинской области протаранил блокпост в Алатауском районе города Алматы

Сегодня, 2 апреля, в 15.00 в Алатауском районе города Алматы житель села Коксай на автомашине «Тойота» наехал на металлический турникет блокпоста №4 и столкнулся в тремя машинами.

Как сообщает сайт Polisia.kz, гражданин А., 1970 года рождения, житель села Коксай, Карасайского района, Алматинской области, «следуя по улице Жана гасыр в северном направлении, допустил наезд на металлический турникет блокпоста №4. Далее, продолжив движение, водитель совершил лобовое столкновение с припаркованной полицейской автомашиной марки «Киа», затем наехал на «Ладу приору» и «Тойоту Камри», что также были припаркованы. Водитель служебного авто полицейский Мереке Отаргазы с переломами обеих ног был экстренно госпитализирован.

Официальный представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.сообщила, что предварительно, за рулем минивена находился пьяный водитель и будет проведено медицинское освидетельствование на предмет его алкогольного или наркотического опьянения.

«Благо, другие граждане не пострадали, хотя на посту многолюдно: здесь несут службу представители сразу нескольких ведомств», – говорит Азирбек Салтанат Азирбек.



