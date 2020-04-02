Двое заразившихся коронавирусом в Туркестанской области являются родственниками пациента из Шымкента

Сегодня в Туркестанской области выявлено еще 6 человек, заразившихся коронавирусом. По данным управления общественного здоровья региона, из них в Жетысайском районе – 3, городе Кентау – 1, в Ордабасинском районе – 1, в Сайрамском – 1.

«Пациент из Кентау общался с зараженным коронавирусом из Жетысайского района. Двое жителей Ордабасинского и Сайрамского районов являются родственниками гражданина с подтвержденным диагнозом в Шымкенте», - уточнили в управлении.

Пациенты в настоящее время изолированы и получают лечение. Ведется работа по выявлению и изоляции тех, кто контактировал с ними.

На данный момент в регионе зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщалось, сегодня в Шымкенте зарегистрировано еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие – члены семьи и родственники одного из пациентов, заразившегося ранее.