Число случаев коронавируса в Казахстане выросло до 435

Вечером в четверг в Казахстане подтверждено 12 новых случаев коронавируса: шесть в столице, три - в Северо-Казахстанской области, по одному - в Атырауской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

В столице число случаев выросло до 199, в Атырауской области - до 19, в Северо-Казахстанской области - до 11, в Жамбылской области - до 6, в Восточно-Казахстанской области - до 3.

Таким образом, за четверг Казахстан подтвердил 49 новых случаев коронавируса - это третий самый высокий результат с начала эпидемии.

Всего в республике зарегистрировано 435 случаев COVID-19, 3 человека скончались, 27 человек выздоровели.