Он вместе с отцом был из числа контактных лиц
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В Петропавловске коронавирусом заразился пятилетний ребенок
фото министерства здравоохранения

В Петропавловске пятилетний ребенок заразился коронавирусом, сообщает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на областной департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

«Ребенок 2015 года рождения, проживает в городе Петропавловске. Мальчик находился в провизорном стационаре с отцом, он был в числе контактных. Положительный результат на COVID-19 получен в рамках подготовки к выписке. Карантин продлен, медицинское наблюдение будет продолжено», - проинформировала пресс-секретарь Екатерина Белоусова.

Очагом в данном случае является медицинское учреждение. Больной изолирован в инфекционное отделение КГП на ПХВ «Первая городская больница».

Всего в регионе выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сегодня выявлено 3 новых случая.

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