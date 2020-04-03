В Петропавловске коронавирусом заразился пятилетний ребенок

В Петропавловске пятилетний ребенок заразился коронавирусом, сообщает агентство Sputnik Казахста н со ссылкой на областной департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

«Ребенок 2015 года рождения, проживает в городе Петропавловске. Мальчик находился в провизорном стационаре с отцом, он был в числе контактных. Положительный результат на COVID-19 получен в рамках подготовки к выписке. Карантин продлен, медицинское наблюдение будет продолжено», - проинформировала пресс-секретарь Екатерина Белоусова.

Очагом в данном случае является медицинское учреждение. Больной изолирован в инфекционное отделение КГП на ПХВ «Первая городская больница».

Всего в регионе выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сегодня выявлено 3 новых случая.