Казахстанские предприятия оборонной промышленности мобилизованы на выпуск медицинской продукции

Предприятия оборонной промышленности Казахстана в оперативном порядке перешли к выпуску гражданской продукции общего и медицинского назначения, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Так, кокшетауский завод «Тыныс» приступил к производству медицинских масок. По данным МИИР, учреждениям здравоохранения Акмолинской области уже предоставлено 110 тыс. штук масок.

«При этом на заводе имеется сырье и материалы на выпуск еще 2-х миллионов штук масок», - отмечают в министерстве.

Также этот завод начал выпуск мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких для установки в машинах скорой помощи. В течение ближайших двух месяцев аппаратами ИВЛ будут покрыты потребности служб скорой помощи всех регионов Казахстана.

Западноказахстанские предприятия «Гидроприбор» и «Зенит», производящие военные корабли и катера, приступили к организации производства инженерных заграждений и специальных тоннелей для обеспечения дезактивации при переходах в различные зоны нахождения людей.

«Североказахстанские предприятия АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Завод им. Кирова С.М.» и АО «Мунаймаш» обеспечили область дезинфицирующими барьерами для автотранспорта. Казахстанско-турецкое предприятие АО «Казахстан Аселсан инжиниринг», выпускающее военные приборы ночного видения, осваивает производство дистанционных электрооптических устройств для измерения температуры человека. Заводы по производству нелетального оружия и практических боеприпасов Алма-ДК и Калкан-7, расположенные в г. Алматы, организовали производство специальных дезинфицирующих средств и защитных костюмов», - также перечислили в МИИР.

Кроме того, заводами оборонной промышленности, в том числе Алматинским авиаремонтным заводом № 405, оказана финансовая помощь Вооруженным силам для обеспечения военнослужащих дезактивационными средствами, принимающих участие в организации мероприятий в рамках объявленного режима ЧП.

В министерстве добавили, что предприятия оборонной промышленности «продолжат реагировать на возникающие вызовы и обеспечат свой вклад в нераспространение COVID-19 в соответствии с задачами Республиканского и региональных штабов оперативного реагирования». При этом они

будут продолжают выполнять государственный оборонный заказ 2020 года в соответствии с утвержденным графиком – вся продукция военного назначения будет произведена своевременно.