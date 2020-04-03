Добровольцы в первую очередь будут призваны на службу в территориальные войска – Минобороны

Министр обороны Нурлан Ермекбаев рассказал, кто и каким образом будет призываться на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил РК. Как заявил он в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций, в первую очередь служить пойдут добровольцы, и их достаточно большое количество.

«В соответствии с законом «О чрезвычайном положении» 2 апреля текущего года глава государства подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск вооруженных сил Республики Казахстан. Основное содержание данного указа - это предоставление права и возможности акимам призвать военнообязанных граждан на специальные сборы, исходя из потребностей конкретного регионов», - рассказал Ермекбаев.

Он отметил, что сборы могут продлиться и десять дней, но максимум — до трех месяцев. Причем, сроки и количество призывников будут определять акимы на местах. А в отдельных регионах призыва военнообязанных вообще может не потребоваться.

«Акимы будут призывать через отделы по делам обороны, через военкоматы военнообязанных, с учетом их состояния здоровья, семейного положения, возраста и других факторов. Мы будем рекомендовать при призыве на сборы отдавать предпочтение тем, кто добровольно решил пройти эти сборы, призывать их в первую очередь. С введением в стране режима ЧП, нам поступают многочисленные обращения молодых людей, которые хотят внести свой вклад в решение стоящих перед страной задач. Уже со вчерашнего вечера поступают звонки о желании некоторых молодых граждан, призваться в ряды территориальных войск на период ЧП, реализовать свои патриотические устремления и дословно молодые люди говорят: «Чем я буду сидеть дома без работы, лучше призваться и помочь своей родине, своему народу», - также сообщил Ермекбаев.

При этом, уточнил он, призывники во время проведения сборов будут получать зарплату.

«В период соборов военнообязанные приобретают статус военнослужащих и согласно закону, на них распространяются все льготы социального характера, в том числе, питание, вещевое, медицинское обеспечение. Кроме того, за военнообязанными на период воинских сборов, сохраняются место работы и занимаемая должность. А счет государства им выплачивается средняя зарплата по месту работы, а не работающим минимальный размер оплаты труда. К примеру, если до призыва зарплата составляла 200 тысяч тенге, то за каждый месяц сборов он также получит 200 тысяч тенге. Если же человек не работал, то минимальный размер оплаты труда составляет 42500 тенге», - объяснил он.

Министр также попросил не путать специальные сборы с мобилизацией.

«Мобилизация – это всеобщий перевод всех сфер государства, населения, организаций, войск и воинских формирований на режим военного времени. Об этом сейчас речи не идет», - заверил Ермекбаев.

От призыва на воинские сборы освобождаются:

1) лица, работающие в государственных органах на должностях, связанных с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка;

2) авиационный персонал государственной, гражданской и экспериментальной авиации;

3) лица, работающие в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту сельскохозяйственной техники, на период посевных и уборочных работ;

4) педагогические работники организаций образования очной формы обучения на период учебного года;

5) обучающиеся в организациях образования очной формы обучения;

6) военнообязанные-женщины;

7) лица, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет;

8) лица, в отношении которых осуществляются процессуальные действия в соответствии с уголовным законодательством;

9) военнообязанные, избранные (назначенные) депутатами Парламента Республики Казахстан или местных представительных органов.

Граждане будут призываться на сборы по месту их жительства. В связи с этим, ежедневно, по окончании выполнения служебных мероприятий они смогут убывать домой. То есть, смогут выходить на службу, как на работу.