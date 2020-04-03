Семь заболевших COVID-19 в Алматы имеют агрессивную форму инфекции

В Алматы было обследовано более 10 000 человек на коронавирусную инфекцию, из которых выявлен 91 заболевший, семь больных имеют патогенную форму инфекции, сообщила на брифинге руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.

По словам Молдагасимовой, в Алматы уже более 10 000 лиц обследовано на коронавирусную инфекцию, у 91 человека результат оказался положительный. Она уточнила, что тестов, реагентов и всех остальных необходимых вещей для проведения исследований достаточно.

«Из 91 зарегистрированного случая — 35 случаев завозных, 48 заболевших выявлены среди контактных, 5 случаев местных и 3 случая контактных от местных случаев», — рассказала руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова, уточнив, что из общего числа заболевших 7 человек имеют патогенную форму – агрессивную форму коронавирусной инфекции, они заразили наибольшее количество людей. Взяты на контроль 109 человек из близкого контакта и 539 потенциального контакта этих семи человек.

«У остальных в основном бессимптомная форма. У нас есть случаи заболевания, когда ни из близких, ни из потенциальных контактов – никто не заболел», — уточнила Айзат Молдагасимова.

Она отметила, что на 1-2 апреля идет уменьшение количества вновь зарегистрированных случаев заражения.

«Наибольшее количество заболевших приходится на следующие рейсы: направление Москва-Алматы - 33%, 25% заболевших пришлось на рейсы из Стамбула, 16% заболевших зарегистрированы среди лиц, которые прибыли с Берлина, 13% — из Санкт-Петербурга и 13% из Минска. Если взять распределение случаев по возрастам, то наибольшее количество заболевших приходится на возраст 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет и 50-59 лет. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 3 случая, от 15 до 29 - 4 случая. Среди групп риска, про которые говорят везде - свыше 65 лет - у нас зарегистрировано 7 случаев от 60 до 79 лет. Сейчас в Алматы активно 28 домашних очагов, с самого начала было 42. Остальные были сняты по мере истечения инкубационного периода. Также хотелось бы отметить, что на сегодняшний день сняты со стационарного карантина 128 человек - из близкого контакта, с домашнего карантина снят 586 человек из потенциального контакта», — сообщила Айзат Молдагасимова.