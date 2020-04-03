На сервисе подачи заявлений на соцвыплаты установлено ограничение по числу заявок – Минтруда

На сервисе подачи заявлений на соцвыплату из государственного фонда социального страхования, запущенный сегодня министерством труда и социальной защиты населения, установлено ограничение – одномоментно обрабатывается не более 25 тыс. обращений, сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с большим потоком обращений от граждан на сервисе 42500.enbek.kz установлено количественное ограничение по одновременной обработке данных – до 25 тыс. заявлений. Это сделано в целях недопущения сбоя в работе сервиса. Просим граждан проявить терпение и понимание. Если не получается подать заявление с первой попытки, необходимо ее повторить», - говорится в сообщении в пятницу.

В настоящее время подать заявление на соцвыплату через сервис могут 5 из 6 утвержденных категорий. В ближайшее такая возможность также будет предоставлена плательщикам единого совокупного платежа.

Для подачи заявления на выплату из ГФСС в размере минимальной заработной платы 42 500 тенге необходимо зайти на сайт 42500.enbek.kz, выбрать «Получение пособия 42 500», заполнить форму, указав свои ФИО, ИИН, IBAN заявителя или БИН работодателя, email и отправить форму. Система попросит указать номер телефона, подтвердить его нужно будет кодом, высланным SMS. После обработки заявления и проверки данных в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» заявитель получит SMS о принятом решении, информация передается в ГФСС для назначения и выплаты.

«Напомним, социальная выплата из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП назначается следующим категориям граждан: работники субъектов среднего, малого и микробизнеса;

– индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор); плательщики единого совокупного платежа; лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы; работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин. Общий срок рассмотрения заявок и назначения соцвыплаты составляет 3 рабочих дня», - заключили в Минтруда и соцзащиты населения.