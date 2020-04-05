В Семее на 80% сократят количество автобусов на маршрутах

В Семее в связи с введением ограничительных мер, направленных не нераспространение коронавирусной инфекции, с 6 апреля общественный транспорт переходит на новый график работы, сообщает «Казинформ» .

По данным городского акимата, количество автотранспорта на маршрутах сократится до 36%, а с 7 апреля на городских маршрутах будут работать 68 единиц пассажирского транспорта, или меньше на 80%.

Время работы автобусов сокращено с 07:00 до 20:00. При этом сход с маршрутов будет производиться с 19:30 по факту прибытия транспорта на конечные остановки.

Напомним, что со 2 апреля в Семее ограничены въезд и выезд, полностью запрещено движение автомобилей ночью, а с 6 апреля будут введены новые правила для передвижения машин и людей. По четным календарным датам будут передвигаться автомашины с номерами, оканчивающимися на четные цифры, включая 0; по нечетным – с нечетной цифрой в конце номера. Также с 6 апреля передвижение населения по территории города осуществляется только при наличии пропусков. І тип пропусков – для сотрудников организаций и служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов, работающих граждан. ІІ тип будет выдан на каждую семью, с правом три раза в неделю посещать объекты торговли, аптеки, банки и медучреждения. Зеленый пропуск – четные дни, белый – нечетные дни месяца.