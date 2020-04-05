Еще 15 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

В Казахстане вечером в воскресенье зарегистрировано еще 15 новых случаев COVID-19: по шесть в Атырауской и Кызылординской областях, по одному - в Алматы, Актюбинской и Карагандинской областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

Таким образом, за воскресенье в Казахстане подтверждено 53 новых случая коронавируса.

В целом число зарегистрированных случаев выросло до 584, 6 человек скончались, 42 выздоровели.

Случаи COVID-19 подтверждены во всех регионах Казахстана. В столице зарегистрировано 219 случаев, в Алматы - 116, в Кызылординской области - 37, в Карагандинской - 32, в Атырауской области - 29, в Туркестанской области и Жамбылской областях - по 28, в Северо-Казахстанской области - 25, в Акмолинской области - 23, в Шымкенте - 14, в Актюбинской области - 11, в Алматинской области - 10, в Восточно-Казахстанской области - 5, в Мангистауской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 2, в Костанайской и Павлодарской областях - по 1 случаю.