Онлайн-регистрацию новых авто запустят в Казахстане в ближайшее время

Уже в ближайшее время казахстанцы смогут регистрировать новые автомобили в онлайн-режиме через портал «Электронного правительства». Разработка данной услуги практически завершена, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов.

«В условиях действующего режима чрезвычайного положения мы работаем не только над услугами Минтруда - буквально недавно в оперативном режиме была запущена услуга «42500». Но мы также проводим работу совместно с госорганами, с командой АО «НИТ» по переводу других государственных услуг, а также оптимизации уже существующих, переведенных госуслуг в электронный формат», - сказал Оспанов.

В этой связи, сообщил он, совместно с Министерством внутренних дел ведется работа по разработке онлайн-услуги по регистрации автомобиля.

«Планируем перевести (в онлайн - V) одну из популярных услуг – это регистрация автотранспорта в онлайн-режиме именно тех машин, которые сегодня приобретаются из автосалона. Вы знаете, что непосредственно перерегистрацию автотранспорта, если вы хотите продать уже существующий у вас автомобиль другому, это уже возможно реализовать в электронном формате, как на портале электронного правительства, так и в мобильном приложении Egov mobile, - пояснил вице-министр.