В Алматы отмечается рост заболеваемости COVID-19 в возрастной категории 50-59 лет – Молдагасимова

В Алматы увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией среди лиц в возрасте 50-59 лет и среди детей от 2 до 16. Вместе с тем, определены 6 случаев местного заражения, от них заразились еще 11 человек. Об этом на брифинге в Алматы сообщила главный санитарный врач города Айзат Молдагасимова.

«Из 119 случаев 35 остаются завозными, от которых заразились и заболели 67 контактных, они все были своевременно изолированы, находились в соответствующих стационарах и на сегодняшний день получают лечение. Также определены 6 случаев местного значения, от которых заразились еще 11 человек контактных. Есть у нас семья, где заразились четверо от отца, своевременная локализация, изоляция указанных лиц не дает прироста», - сообщила Молдагасимова.

Она также отметила изменения в статистике по возрастным категориям зараженных: «Если ранее основная масса заболевших приходилась на лица 20-29, 30-39 (лет – V), то на сегодняшний день отмечается рост заболеваемости среди лиц 50-59. И добавилось число детей от 2 до 16 (лет – V) на 88%. Все дети заразились от своих родителей, поэтому увеличение идет только за счет тех лиц, которые заболели от родителей», - сообщила главный санврач. Также, по ее словам, с 7 до 21 случая возросло количество заражений в возрастной категории 30-39.

Количество очагов в городе, по ее словам, сейчас составляет 39. «Ранее с самого начала сезона было 54, из них активно только 39», - рассказала главный санврач.