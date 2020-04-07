В Казахстане зарегистрировано еще 15 случаев заражения COVID-19

По сообщению минздрава, на 14.10 7 апреля в стране обнаружено еще 15 заболевших коронавирусом.

Зарегистрировано еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Карагандинской области - 7 случаев, Жамбылской - 5, в Костанайской - 2 случая, в городе Шымкент - 1 случай. Число зараженных в стране выросло до 685 человек.

Семи человек, заболевших в Карагандинской области — из числа контактов мужчины, умершего от коронавируса 1 апреля. Все они изолированы в инфекционные боксы и проходят курс лечения.

Больше всего заболевших в столице - 222 случая, г. Алматы - 119 случаев, в Карагандинской области - 55 случаев, Акмолинской области – 42 случая, Атырауской области - 32 случая, Жамбылской области – 45 случаев, г. Шымкент – 20 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 5 случаев, Кызылординской области - 54 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 33 случая, Костанайской области - 3 случая.