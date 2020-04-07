Новый код вступает в силу с 8 апреля 2020 года
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TSE поменяли на NQZ: Изменился трехбуквенный код аэропорта столицы Казахстана
ФОТО КГА

Согласно специальному уведомлению Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) от 6 апреля, принято окончательное официальное решение об изменении действующего трехбуквенного кода Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев TSE на NQZ.

Во всех системах бронирования авиабилетов, в том числе на билетах, багажных бирках, информационных табло, будет использован новый код аэропорта NQZ.

Данное изменение вступит в силу с 8 апреля. «Необходимо отметить, что Министерством была проведена большая работа с руководством и экспертами ИАТА по изменению подходов ИАТА к регулированию и изменению трехбуквенных кодов аэропортов по всему миру. Благодаря проведенной Казахстаном работе, все страны мира получили уникальную возможность внести изменения в трехбуквенные коды своих аэропортов, изменение которых ранее было затруднительным. Вместе с тем, нашей страной был проработан вопрос поддержки представителями отрасли собственной инициативы по внесению изменений в Резолюцию ИАТА по регулированию вопросов присваивания и изменения трехбуквенных кодов аэропортов по всему миру», — сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Напоминаем, что в начале этого года в министерстве обещали, что смена кода произойдет в апреле.

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