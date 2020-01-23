Код столичного аэропорта сменится в апреле – МИИР

По данным ведомства, в Алматы состоялся 2-й круглый стол руководителей авиакомпаний стран Центральной Азии и представителей ИАТА (Международной ассоциации воздушного транспорта). Участники обсудили перспективы развития авиации в отрасли, вопросы стратегии и нормативно-правовой базы Европейского союза по воздушному сообщению, аэропортовые сборы и системы данных о пассажирах API-PNR.

«В рамках круглого стола была проведена встреча председателя комитета гражданской авиации МИИР РК с региональным руководителем ИАТА Раймондсом Грунтисом, на которой было получено подтверждение, что смена кода аэропорта Нурсултан Назарбаев произойдет в апреле 2020 года. В настоящее время проводятся соответствующие процедуры», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в комитете гражданской авиации сообщали, что новый код столичного аэропорта будет принят в начале 2020 года. В настоящее время столичный аэропорт использует код TSE, от названия Целиноград. Попытки изменить код в годы, когда столица Казахстана носила названия «Акмола» (1991-1998) и «Астана» (1998-2019) были безуспешными. В марте прошлого года занявший пост президента страны Касым-Жомарт Токаев предложил присвоить городу имя первого президента страны, с конца марта столица Казахстана носит имя «Нур-Султан». В честь Нурсултана Назарбаева назван и аэропорт столицы.

По данным МИИР, на встрече казахстанская сторона также презентовала впервые внедренный в странах СНГ новый подход по регулированию отрасли с созданием АО «Авиационная администрация Казахстана», которой представители ИАТА и авиационные эксперты дали положительную оценку. Также участники заседания отметили, что внедрение режима «открытого неба» в основных аэропортах Казахстана, положительно отразится на развитии гражданской авиации Центральной Азии.

Вместе с тем, говоря о безопасности как о важнейшем приоритете для авиационного сообщества, участники отметили, что для достижения наивысшего уровня безопасности необходимы совместные усилия. В частности, регулирующие органы должны рассматривать аудит IOSA «как важную программу для повышения уровня безопасности полетов».

«Авиакомпании выступают за эффективную конкуренцию в поставках авиатоплива в аэропортах. С этой целью предлагается внедрить правила, поощряющие эффективную конкуренцию в аэропортах благодаря открытому и недискриминационному доступу на рынок поставщиков авиатоплива для поставок и продажи авиатоплива авиакомпаниям в аэропортах. Открытый доступ усилит свободную и честную конкуренцию, что, в свою очередь, приведет к снижению цен и повышению уровня обслуживания», - сообщили в МИИР.