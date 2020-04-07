Около 8,5 тысяч человек остались без работы в столице – опрос

По словам заместителя директора столичной палаты предпринимателей Айболата Есентемирова, с момента объявления ЧП в стране бизнес столкнулся с определенными проблемами. Так, некоторые предприятия вынуждено сокращают штат сотрудников, другие - временно приостановили свою деятельность в связи с ограничением в период карантина, действующего с 30 марта 2020 года в городе.

«В этой связи, палата предпринимателей города Нур-Султан ежедневно проводит онлайн-опрос МСБ для того, чтобы выработать меры поддержки и понять, какая ситуация складывается с работниками компаний на период действия чрезвычайного положения. С 23 марта опрос прошла 1031 организация или 14 223 работников, из них 6 — представители крупного бизнеса, 21 - среднего, 194 - малого и 810 - микробизнеса. По результатам опроса стало известно, что 6 763 сотрудника или 48% направлены в отпуск без содержания и сохранения заработной платы, 1791 человек или 13% высвобождены», - цитирует Естемирова пресс-служба.

Здесь также отметили, что сотрудники столичной палаты предпринимателей вошли в штаб по рассмотрению заявлений работодателей и работников по выделению социальной выплаты в размере 42 500 тенге в связи с ЧП. По предоставленной информации, на сегодняшний день зарегистрировано 7286 заявлений от работодателей на социальную выплату в период чрезвычайного положения с количеством работников 19768, которые находятся в отпуске без сохранения заработной платы, 14160 документов на доработке. Заключения штаба направлены в государственный фонд социального страхования: по количеству работодателей -1336, по количеству работников - 5608, соцпомощь выплачена 2153 заявителям, в проактивном формате - еще 1521 человеку.