Китай направит в Казахстан группу медиков

Группа китайских медиков прибудет в четверг в Казахстан, чтобы помочь врачам в республике в борьбе с коронавирусом, сообщил Минздрав во вторник вечером.

«Миссия китайской делегации, в состав которой входят высококвалифицированные врачи с большим опытом в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных коронавирусом, заключается в оказании консультативной методической помощи казахстанским медикам в борьбе с COVID-19, в том числе ознакомлении с китайским механизмом профилактики и контроля COVID-19, механизмами выявления и изолирования близких контактов, представлении рекомендаций к действующим клиническим протоколам лечения», - говорится в сообщении ведомства.

Запрос на приезд китайских специалистов был озвучен в ходе телефонного разговора президента Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином 24 марта, указывает Минздрав.

В состав китайской медицинской делегации войдут «13 экспертов следующих специальностей: пульмонология, инфекция, интенсивная терапия, эпидемиология, общественное здравоохранение и др.».

Как ожидается, врачи из Китая прибудут спецбортом в столицу. Вместе с делегацией ожидается прибытие второй части гуманитарной помощи от КНР, первая часть прибыла на прошлой неделе в Алматы.

Китай заявил об окончании эпидемии коронавируса на прошлой неделе. Сейчас в стране продолжают лечение около 1,2 тыс. человек.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане. В Китае COVID-19 заразились, по официальным данным властей, около 81,7 тыс. человек, умерли 3,3 тыс.

В Казахстане к этому моменту подтверждено 685 случаев коронавируса.