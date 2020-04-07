Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в столице и еще нескольких регионах

Казгидромет предупреждает об ухудшении погоды в столице Казахстана: в среду в городе ожидается ветер с порывами до 22 метров в секунду, дождь и снег.

Температура воздуха в ближайшие два дня также понизится - ночью до минус 5 градусов.

Во вторник сильный ветер прошел по Костанайской и Акмолинской областям - он срывал крыши и вырывал деревья, передают региональные СМИ. Комитет по ЧС подтвердил срыв кровли пятиэтажного дома по улице Ауельбекова в Кокшетау.

"Плошадь срыва составила 700 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Силами местных исполнительных органов и ДЧС области проводятся работы по разбору конструкций", - говорится в сообщении КЧС.

В среду погода ухудшится и в других регионах страны, предупреждают синоптики. Осадки в виде дождя и снега, а также сильный ветер ждут также в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях, а также в Шымкенте.

Дождь со снегом и понижение температуры местами до 8 мороза прогнозируют в северных и центральных регионах, а также в Актюбинской области.