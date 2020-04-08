Единый оператор жилищных программ будет создан в Казахстане

В Казахстане планируется оптимизировать 7 государственных операторов жилищных программ. Такие нормы содержит проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ».

«Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ» направлен на решение важной задачи. Сейчас одновременно работают семь государственных операторов жилищных программ, теперь они будут оптимизированы. Из этих семи на базе трех будет создан единый оператор, четыре – конкретизированы по своим направлениям работы», - сказал в среду в ходе пленарного заседания спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, во время обсуждения законопроекта первом чтении.

Таким образом, в результате оптимизации административные расходы операторов сократятся на 42%.

«Это существенно важно, особенно в нынешних сложных условиях, когда каждая статья государственного бюджета должна расходоваться очень оптимально. При этом нужно отметить и правильность расставленных приоритетов – целевой аудиторией создаваемого оператора остаются социально уязвимые слои населения, те, кто в первую очередь нуждается в жилье. Это учителя, врачи, работники бюджетных организаций, госслужащие со средним и ниже среднего уровня доходами», - добавил спикер.

Он также отметил, что создание единого оператора будет способствовать формированию целостной жилищной политики, которая направлена на обеспечение доступности жилья для граждан.

В свою очередь депутат Сапар Ахметов уточнил, что создание единого оператора даст возможность регулировать вопросы субсидирования кредитных ставок, гарантирования кредитного жилья и доступности предоставления займов.

«Это даст возможность объединить эти функции по принципу единого окна и позволит местным исполнительным органам и строительным компаниям работать непосредственно с единым оператором. В конечном счете, это позволит людям принимать во внимание четкие и понятные продукты, которые позволят увеличить объем строительства и по фиксированным ценам получить жилье. Тем самым мы в рамках программы «Нурлы жер» получим единого оператора, который будет заниматься реализацией этого важного для страны проекта», - подчеркнул мажилисмен.