2 167 контактных с инфицированными COVID-19 выявили в столице

В столице на 222 случая коронавирусной инфекции выявили 2 167 контактных лиц, они были изолированы и обследованы, у 131 пациента тест показал положительный результат, сообщила на брифинге в среду руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисискова.

«На 222 зарегистрированных случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено 2 167 контактных лиц. В среднем на один случай коронавирусной инфекции приходится 10 контактных лиц. Все контактные лица - это активные переносчики инфекции. Они были своевременно госпитализированы, изолированы и обследованы на наличие коронавирусной инфекции. В этой группе выявлен 131 случай, что составляет 60% от общего числа в столице. В целом при этом завозные случаи составили 12%, местные - 29%», - рассказала Кисикова.

Дети до 18 лет в процентном соотношении составляют 3% заболевших. Наибольшая группа заразившихся наблюдается в возрастной группе от 30 до 49 лет - это 95 человек, или 43%. Старше 50 лет - 37 человек, 60-69 лет - 21. Также есть лица старше 70 лет, на сегодняшний день это 3 человека.