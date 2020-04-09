Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн

США продолжается оставаться лидером среди стран по заболеваемости – здесь зафиксировано 430 376 случаев заражения коронавирусом, умерли 14 739 человек, поправились – 23 707. При этом в стране второй день подряд – рекордное количество летальных исходов от коронавируса: 8 апреля скончались 1973 человек за сутки. 7 апреля этот показатель был 1736 человек.

На втором месте по заболеваемости по-прежнему Испания – 148 220 заболевших, на третьем Италия – 139 422. В этих странах число умерших – 14 792 и 17 669 соответственно. Вылечились 48 021 в Испании и 26 491 в Италии.

Во Франции число случаев коронавируса достигло 113 965, скончались 10 869 человек; в Германии – 113 296, умерли 2 349 человек; в Иране – 64 586, умерли 3 993 человека; в Великобритании заразились 61 474 человека, из них умерли 7 097, в Турции – 38 226, скончались 812.

Между тем в Китае, который уже давно сместился на шестое место по числу заболевших, наибольшее количество выздоровевших – 77 567 человек. Всего с начала эпидемии здесь заразились 82 809 человек, умерли 3 337.

В Казахстане к этому моменту 727 подтвержденных случаев, 7 человек умерли, 54 вылечились.