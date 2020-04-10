Зиятхан Гасанов работал в фармотрасли несколько десятилетий
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Глава казахстанско-турецкой фармкомпании умер от коронавируса
Фото kursiv.kz

Генеральный директор казахстанско-турецкой компании "Абди Ибрахим Глобал Фарм" Зиятхан Гасанов скончался от последствий коронавируса, говорится в сообщении комитета контроля качества товаров и услуг Минздрава.

"Он одним из первых стал помогать медикам и казахстанцам в борьбе с коронавирусной инфекцией и, к сожалению, сам стал жертвой этой коварной болезни", - говорится в сообщении комитета, коллектив которого выразил соболезнования семье и близким Гасанова.

"Зиятхан Ахмедович был ярким профессионалом своего дела, он внес огромный вклад в развитие фармацевтической отрасли нашей страны. Кроме того, этот неравнодушный, к всеобщей беде, человек всеми силами, не смотря на свой недуг, помогал стране в борьбе с COVID-19. Безвозмездно передавал медицинским работникам территориальных Департаментов КККБТУ средства индивидуальной защиты", - написали в комитете Минздрава.

Ведомство не уточняло, является ли Зиятхан Гасанов вторым умершим от коронавируса в Алматы. Вечером в пятницу городское управление общественного здравоохранения сообщило о смерти 57-летнего мужчины, который был госпитализирован 29 марта, а с 1 апреля был подключен к аппарату ИВЛ.

Зиятхан Гасанов руководил компанией "Абди Ибрахим Глобал Фарм"​. Компания является совместным предприятием турецкой фармкомпании "Абди Ибрахим" и казахстанской "Глобал Фарм", входящей в многопрофильный холдинг Lancaster Group/

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