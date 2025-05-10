На днях ему исполнилось 80 лет
Скончался поэт Темирхан Медетбек, народный писатель Казахстана, лауреат госпремии и нескольких госнаград, сообщило в субботу министерство культуры и инофрмации.
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