На днях ему исполнилось 80 лет
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Скончался поэт Темирхан Медетбек
Фото из архива Темирхана Медетбека

Скончался поэт Темирхан Медетбек, народный писатель Казахстана, лауреат госпремии и нескольких госнаград, сообщило в субботу министерство культуры и инофрмации.

На этой неделе Медетбек отпраздновал свое 80-летие. Он родился в Туркестанской области, окончил филологический факультет Казахского государственного педагогического университет им. Абая. Работал на телевидении и в газетах, в 2000-х годах был главным редактором литературных журналов «Ақиқат» и «Жұлдыз».

Его стихи переведены на многие языки.

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