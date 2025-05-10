Скончался поэт Темирхан Медетбек, народный писатель Казахстана, лауреат госпремии и нескольких госнаград, сообщило в субботу министерство культуры и инофрмации.

На этой неделе Медетбек отпраздновал свое 80-летие. Он родился в Туркестанской области, окончил филологический факультет Казахского государственного педагогического университет им. Абая. Работал на телевидении и в газетах, в 2000-х годах был главным редактором литературных журналов «Ақиқат» и «Жұлдыз».

Его стихи переведены на многие языки.