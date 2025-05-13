В Алматы создали туристический маршрут по местам памяти

«Теперь любой желающий может найти на карте места захоронений выдающихся казахстанцев, памятники, мемориалы и исторические улицы города, на которых жили и творили известные писатели, ученые, артисты и другие выдающиеся личности. Также доступна функция построения маршрута для туристических прогулок по этим знаковым локациям», - сообщили в акимате города.

Центральное кладбище, кладбища Кенсай-1 и Кенсай-2, где покоятся Бауыржан Момышұлы, Талгат Бегельдинов, Куляш Байсеитова, Ахмет Жубанов, Мухтар Ауэзов, Касым Аманжолов, Шакен Айманов и другие, включены в цифровой маршрут памяти как музеи под открытым небом.

Всего на Центральном кладбище Алматы в базу данных включено 115 мест захоронений, из которых 8 принадлежат участникам Великой Отечественной войны. На кладбищах Кенсай-1 и Кенсай-2 зарегистрировано 159 и 109 захоронений соответственно, среди которых 16 и 5 – это могилы ветеранов войны.

В целом в городе 160 памятников и бюстов, из которых 48 посвящены выдающимся личностям.

Цифровая карта также охватывает другие важные локации. Например, улице Тулебаева посвящен отдельный раздел: здесь жили и работали писатели, ученые и деятели культуры, чьи имена стали частью культурного кода нации.

Описания объектов в сервисе 2GIS представлено на казахском, русском и английском языках.