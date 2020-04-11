В Казахстане выявлено 28 новых случаев COVID-19

В столице зарегистрирован 1 новый случай, в Алматы – 5, в Атырауской области и Кызылординской областях – по 11 случаев.

В Кызылординской области 8 случаев зарегистрировано в Сырдарьинском районе, 2 – в Аральском и 1 – в Казалинском районе. У 10 человек анализы были взяты из-за контакта с инфицированным, 1 заболевший приехал из столицы.

В Алматы все случаи – из числа контактных. Среди заболевших две женщины и трое мужчин.

«У двоих мужчин состояние оценивается как тяжелое, в связи с полисегментарной пневмонией. У всех остальных – удовлетворительное», - сообщили в оперативном штабе.

В Атырауской области все заболевшие – также из числа контактных, они находились на карантинной изоляции. При этом 2 случая зарегистрированы в Атырау, 9 – в Жылыойском районе.

К этому моменту в стране подтверждено 840 случаев коронавируса, из них в столице – 229 случаев, в Алматы – 128 случаев, в Кызылординской области – 116 случаев, в Карагандинской и Акмолинской областях – по 61 случаю, в Атырауской области – 59 случаев, в Жамбылской области – 46, в Туркестанской области – 35, в Шымкент – 31, в Северо-Казахстанской области – 25, в Актюбинской области – 11 случаев, в Алматинской области – 10 случаев, в Мангистауской области – 9, в Восточно-Казахстанской области и Западно-Казахстанской областях – по 6 случаев, в Павлодарской области – 4 случая, в Костанайской области – 3.

Скончались от коронавируса 10 человек, 64 выздоровели.

Накануне ответственный секретарь министерства здравоохранения Ботагоз Жакселекова на брифинге заявила, что пик эпидемии в стране еще не пройден, хотя в столице и Алматы произошло существенное замедление за счет усиления карантинных мер. В ведомстве ожидают, что пик придется на следующие 1-2 недели.

По ее информации, темп прироста заболеваемости после введения карантинных мер по стране снизился с 29 марта по 10 апреля с 24% до 7%. Темп прироста заболеваемости с 4 апреля в столице снизился с 8,5% до 0,9%, а по городу Алматы – с 15 до 2,5%.