В Атырау задержали журналистов КТК, снимавших сюжет о переводе пациентов и медиков из больницы в ЖК на карантин

В Атырау задержали корреспондента телеканала КТК Бекена Алирахимова и его оператора Манаса Шарипова. Они снимали сюжет о переводе медиков и пациентов из областной больницы в микрорайон Береке. Об этом сообщает сайт газеты «Ак Жайык».

Как пишет издание, журналисты вели съемку во дворе больницы и брали интервью у медперсонала. По данным «Ак Жайыка», медицинские работники были возмущены тем, что их до сих пор не ознакомили с приказом о введении карантина, и также тем, что их и их пациентов отправляют не в санатории, как предполагалось ранее, а в необжитый район города.

«В какой-то момент появились полицейские, усадили телевизионщиков в свою машину и отвезли в опорный пункт №4. При этом медики облбольницы весьма решительно против этого протестовали», - пишет издание.

Корреспондент газеты «Ак Жайык» связалась с задержанным журналистом Бекеном Алирахмановым.

«Мы с коллегой были в масках, работали с соблюдением всех правил безопасности. Имели при себе все необходимые документы и справку с места работы. Люди, у которых мы брали интервью, тоже были в масках, в защитных костюмах, - сказал Алирахимов изданию. - Нас обвиняют в том, что мы работали на территории больницы, в которой объявлен карантин. Но официального объявления о карантине не было! Приказ об этом не видели даже сами врачи. На территорию больницы мы прошли через КПП, нас никто не останавливал и ни о чем не предупреждал. После задержания на нас в полицейском участке составили административный протокол, после чего меня отправили на карантин в «Береке», а оператора - в провизорный центр, потому что у него была чуть повышена температура - 37,1».

«Ак Жайык» приводит комментарий оперативного штаба области по задержанию журналистов: «Корреспондент и оператор телеканала «КТК» нарушили режим карантина и ЧП. Они незаконно проникли в карантинную зону областной больницы, где постановлением главного санитарного врача Атырауской области 3 апреля был объявлен карантин, и провели видеосъемку. В отношении обоих составлен административный протокол по статье 476 КоАП РК - «Нарушение режима ЧП». Кроме того, они нарушили пункт 31 постановления главного санитарного врача РК от 1 апреля 2020 года, который запрещает фото- и видеосъёмку в медицинских учреждениях, отведённых под карантинные объекты. В настоящее время они помещены в карантинный стационар, где пройдут ПЦР-тестирование. Кроме того, из-за необдуманных и незаконных действий представителей СМИ угрозе заражения подверглись и задерживавшие их сотрудники полиции, которые теперь тоже помещены на карантин и сдадут анализы на наличие коронавируса».

Областной оперативный штаб также прокомментировал ситуацию с переселением медиков.

«В настоящее время 65 пациентов областной больницы, ранее выписанных и пребывавших на карантине, уже переселили в многоквартирный дом, расположенный в микрорайоне Береке. 50 пациентов останутся в областной больнице под наблюдением 70 медработников. Для медицинского персонала по решению руководства штаба по обеспечению режима ЧП создадут наиболее лучшие условия пребывания на карантине. В настоящее время ведется переселение персонала областной больницы. 80 медиков будут расселены в многоквартирном доме в микрорайоне Береке, 50 человек заселят в общежитие колледжа энергетики, еще 35 мед работников поместят в гостиницу "Престиж"», - написал руководитель управление внутренней политики Атырауской области Жасулан Бисембиев на своей странице в Facebook.

Ранее газета сообщала, что Атыраускую областную больницу закрывают на дезинфекцию. Ее врачи выразили недовольство условиями карантинных помещений.

«С утра заведующие отделениями огорошили медперсонал новостью, что нас отправят на карантин в Махамбетскую противотуберкулезную больницу или в мкр. Береке. А еще вчера речь шла о том, что нас направят в санаторий «Атырау» и, возможно, в «Самал» и «Жемчужину». Мы против того, чтобы нас отправляли в Махамбетскую больницу и в Береке! Там ужасные условия, и все об этом знают», - приводит издание слова медиков.

По данным издания, Атырауская областная больница находилась на частичном карантине с 3 апреля. Необходимость закрытия и дезинфекции возникла из-за того, что «6 апреля в больницу был госпитализирован 82 летний мужчина, анализ на коронавирус у которого оказался положительным. Этот пациент был как раз из числа новопоступивших, а число контактных сотрудников больницы вновь увеличилось».