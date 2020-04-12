Госкомиссия по ЧП в понедельник рассмотрит список предприятий, которым разрешат возобновить работу

В понедельник государственная комиссия по чрезвычайному положению рассмотрит список предприятий, которым будет разрешено возобновить деятельность, несмотря на продолжающийся карантин, сообщил акимат столицы.

«На заседании будет рассмотрен точечный список предприятий, которым разрешат возобновить работу. Возобновлять деятельность предприятий будут постепенно. Эти объекты будут обязаны обеспечить жёсткий санитарно-эпидемиологический режим», - говорится в сообщении.

При этом в акимате обращают внимание, что режим карантина в столице не снят.

«Жители города должны строго соблюдать правила карантина и придерживаться всех мер безопасности. Сейчас мы видим, что есть люди, которые несерьезно относятся к ситуации. Гулять на улице категорически запрещено. Нельзя допустить увеличения распространения инфекции и тем более рецидива коронавируса. Подумайте о собственном здоровье и здоровье близких», - отмечается в сообщении.

В акимате также сообщили, что в городе не планируется возобновлять работу общественного транспорта. Она остановлена с 30 марта.

В столице к этому моменту зарегистрировано 238 случаев коронавируса, 1 человек скончался, 37 человек выздоровели.