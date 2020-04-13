Слова инфекциониста из Жамбылской области подтвердились – Минздрав

Слова врача-инфекциониста Толкынай Ордабаевой о нарушениях в ЦРБ «Мерке» Жамбылской области полностью подтвердились, заявила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова.

«По поручению министра здравоохранения проведена проверка ЦРБ «Мерке» по жалобе врача-инфекциониста Ордабаевой. Все факты, которые были указаны в обращении, при проведении проверки подтвердились», - признала Бюрабекова.

Она сообщила, что по итогам проверки, руководством Жамбылской области приняты «исчерпывающе меры в отношении исполняющего обязанности руководителя больницы и главного бухгалтера».

Кроме того, заверила председатель комитета, вынесены постановления о соблюдении санитарно-дезинфекционного режима в больнице и привлечении к административной ответственности.

Напоминаем, что Ордабаева, заразившаяся коронавирусной инфекцией, написала пост о том, что у врачей в Жамбылской области нет средств защиты и скрываются факты заражения медиков.