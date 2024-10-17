Запрет временный, но сроки не указаны
Россия ввела запрет на ввоз казахстанского зерна
ФОТО ELDALA.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию Российской Федерации казахстанской пшеницы, чечевицы, семян льна и другой сельхозпродукции.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору определяет: с 17 октября 2024 года ввести временные ограничения на ввоз на территорию Российский Федерации из Республики Казахстан: пшеницы (мягкой и твердой), чечевицы, меня льна масличного, за исключением транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно в страну конечного назначения и перевалки зерна казахстанского происхождения из ж/д вагонов сразу в трюмы судна», - говорится в решении Россельхознадзора.

Кроме того, вводится запрет на ввоз свежих дынь, томатов, перцев, семян подсолнечника для посева из третьих стран.

В документе говорится, что решение вступает в силу с 17 октября 2024 года без даты окончания срока действия.

Ранее сообщалось, что с 23 сентября Россия ввела односторонние ограничения на транзит казахстанского зерна и ряда сельскохозяйственной продукции через свою территорию.

В министерстве сельского хозяйства Казахстана сообщали, что для урегулирования ситуации с возвратом казахстанской подкарантинной продукции 8 октября состоялись переговоры с Россельхознадзором, а 9 октября, по инициативе казахстанской стороны, на площадке Евразийской экономической комиссии проведен первый раунд консультаций с участием государственных органов и бизнеса Казахстана, представителей Россельхознадзора и госорганов РФ.

16 октября депутат мажилиса от партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров попросил премьер-министра Олжаса Бектенова начать переговоры с Россией, чтобы она отменили «необоснованные фитосанитарные ограничения на транзит казахстанской продукции». Кроме того, он заявил о необходимости пересмотреть тарифы на транзит российской продукции через территорию Казахстана и подать в суд на Россельхознадзор, из-за которого убытки несут отечественные экспортеры.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Отец убитого в Талгаре подростка просит власти безопасно вывезти его семью из Алматинской области
Новости
Генпрокуратура отчиталась о возврате государству активов еще на 177 млрд тенге
Новости
Снегопады прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные
Новости
В Астане 13 октября перекроют часть дорог из-за марафона
Новости
Неизвестные подожгли дом семьи подростка, убитого в Талгаре
Новости
Аэропорт Уральска включен в программу «открытого неба»