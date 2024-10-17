Россия ввела запрет на ввоз казахстанского зерна

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию Российской Федерации казахстанской пшеницы, чечевицы, семян льна и другой сельхозпродукции.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору определяет: с 17 октября 2024 года ввести временные ограничения на ввоз на территорию Российский Федерации из Республики Казахстан: пшеницы (мягкой и твердой), чечевицы, меня льна масличного, за исключением транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно в страну конечного назначения и перевалки зерна казахстанского происхождения из ж/д вагонов сразу в трюмы судна», - говорится в решении Россельхознадзора.

Кроме того, вводится запрет на ввоз свежих дынь, томатов, перцев, семян подсолнечника для посева из третьих стран.

В документе говорится, что решение вступает в силу с 17 октября 2024 года без даты окончания срока действия.

Ранее сообщалось, что с 23 сентября Россия ввела односторонние ограничения на транзит казахстанского зерна и ряда сельскохозяйственной продукции через свою территорию.

В министерстве сельского хозяйства Казахстана сообщали, что для урегулирования ситуации с возвратом казахстанской подкарантинной продукции 8 октября состоялись переговоры с Россельхознадзором, а 9 октября, по инициативе казахстанской стороны, на площадке Евразийской экономической комиссии проведен первый раунд консультаций с участием государственных органов и бизнеса Казахстана, представителей Россельхознадзора и госорганов РФ.

16 октября депутат мажилиса от партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров попросил премьер-министра Олжаса Бектенова начать переговоры с Россией, чтобы она отменили «необоснованные фитосанитарные ограничения на транзит казахстанской продукции». Кроме того, он заявил о необходимости пересмотреть тарифы на транзит российской продукции через территорию Казахстана и подать в суд на Россельхознадзор, из-за которого убытки несут отечественные экспортеры.