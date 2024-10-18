Израиль заявил, что лидер ХАМАС убит в перестрелке в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявила, что лидер группировки ХАМАС Яхья Синвар был убит в перестрелке в Рафахе на юге сектора Газа в среду, сообщает The Times of Israel . Его тело было обнаружено в четверг, а личность официально подтверждена после теста ДНК.

Яхья Синвар был ответственным за атаки на Израиль 7 октября прошлого года. В ЦАХАЛ заявили, что он не был объектом прямого нападения, его тело было найдено в здании после перестрелки с террористами. Подтверждение того, что тело действительно принадлежало Синвару, было получено на основе ДНК и других тестов. Двое других погибших были, видимо, его телохранителями.

«Мы обстреляли здание и пошли на поиски. Мы нашли его в бронежилете, с пистолетом и 40 000 шекелей», - сказал представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари на пресс-конференции в четверг вечером.

Синвар, по-видимому, некоторое время перемещался по туннелям, сказал Хагари. Вероятно, он пытался «сбежать на север, в более безопасные районы».

«Он перебегал из дома в дом, мы идентифицировали его как террориста, профессионально окружили его и уничтожили», - заявил Хагари.

Он добавил, что Израиль разыскивает также Мухаммеда Синвара, брата убитого лидера ХАМАС, и всех военных командиров группировки.

Израильские СМИ сообщают, что перестрелка произошла в том же районе, где удерживались и в конце августа были убиты шесть заложников. В ЦАХАЛ отметили, что других заложников на месте перестрелки в среду не обнаружили. При этом представитель Армии обороны Израиля Хагари подтвердил, что они отслеживали Синвара в течение нескольких месяцев и что его ДНК была обнаружена в туннеле в нескольких сотнях метров от того места, где в августе ХАМАС убил шестерых заложников.

Яхья Синвар стал лидером ХАМАС после убийства Исмаила Хании в июле этого года. Он родился в лагере беженцев Хан-Юнис на юге Газы и присоединился к ХАМАС, когда шейх Ахмед Ясин основал эту группировку. Отбывал наказание в израильских тюрьмах за убийство двух израильских солдат и четырех палестинцев, которых он подозревал в сотрудничестве с Израилем. Всего он провел в тюрьмах 23 года.

В конце июля этого года палестинская группировка ХАМАС объявила, что ее политический лидер Исмаил Хания убит в результате израильского удара по резиденции в Тегеране после того, как принял участие в инаугурации нового президента Ирана. О смерти Исмаила Хании объявил также иранский Корпус стражей исламской революции, сообщив также, что вместе с лидером ХАМАС погиб один из его телохранителей.