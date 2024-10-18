Акимат Алматы совместно с минкультом планируют обязать собственников сохранять и реставрировать памятники культуры

Акимат совместно с министерством культуры работает над тем, чтобы изменить законодательство о памятниках культуры, сообщил на отчетной встрече с жителями Турксибского района аким города Ерболат Досаев.

Жительница района задала вопрос о сохранных письмах, которые не подписывают собственники, покупающие здания, относящиеся к памятникам культуры. По ее словам, эта ситуация коснулась и алматинского ипподрома, о котором в начале этого года поднимали тревогу общественники.

Досаев ответил, что акимат внес свои предложения министерству культуры о том, как можно упорядочить эти процессы. По словам градоначальника, в Алматы много зданий было приватизировано в то время, когда собственники не брали на себя охранных обязательств, и сейчас закон не позволяет им их вменить.

«Поэтому мы сейчас работу проводим о том, чтобы с какого-то времени появился нормальный единый стандарт не только сохранного письма, что они обязуются сохранить, а также и [по тем зданиям], что вошли в списки культурно-исторического наследия города Алматы, чтобы [собственники] выполняли определенные требования по их поддержанию, по согласованию, предположим, с определенными институтами», – сказал Досаев.

По его словам, до конца года будут уже первые результаты этой работы, и это будут изменения либо на уровне министерства, либо на уровне местного законодательства.