Экспресс-тесты выявили антитела на коронавирус у 64 казахстанцев – Минздрав

Экспресс-тесты, которые начали делать в Казахстане, выявили в организме 64 человек антитела к коронавирусной инфекции. Это означает, что они либо переболели COVID-19, либо находятся на стадии выздоровления, сообщила в понедельник Vласти председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова.

Как она отметила на брифинге в службе центральных коммуникаций, экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию проводится в двух городах – столице и Алматы, а также им охвачены все санитарно-пропускные пункты на границах страны. Она напомнила, что 270 тысяч закупили меценаты.

«Категории (тех, кто может пройти тестирование - V) были определены, согласованы с министерством здравоохранения. Сейчас данный скрининг активно проводится. На сегодняшний день сделано 3 136 экспресс-тестирований, из которых 354 - на автомобильных пунктах пропуска Республики Казахстан, 2 782 сделано в медицинских организациях. У 64 результаты показали наличие антител, то есть это люди, которые переболели уже коронавирусной инфекцией. Дальше этих людей согласно утвержденному алгоритму, тестируют методом ПЦР-тестов», - сказала Бюрабекова.

Позже, в интервью Vласти она уточнила, что в пилотном режиме тестирование проводится уже несколько дней. И эти 64 человека, у которых выявлены антитела, не включены в общую статистику заболевших, так как после полученного результата их госпитализировали в провизорные стационары, где проведут ПЦР-тестирование.

«Они вне статистики, потому что они дальше по алгоритму передаются на ПЦР-тестирование для подтверждения. (Результат их анализов говорит о том, что - V) они находятся на стадии выздоровления либо переболели (коронавирусом - V)», - объяснила Бюрабекова.

Широкое экспресс-тестирование началось в столице и Алматы в понедельник, его проводят на базе лабораторий «Олимп». При этом, по данным Минздрава, точность экспресс-тестов составляет около 50%.