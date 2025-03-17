Минздрав регистрирует снижение заболеваемости корью и коклюшем в Казахстане

По данным министерства здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в Казахстане по всем основным инфекционным заболеваниям остается стабильной и регистрируется снижение заболеваемости по кори и коклюшу благодаря усилению иммунизации, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям.

«С начала текущего года по республике зарегистрировано 515 случаев кори, из них в феврале выявлено 229 заболевших, что в сравнении с аналогичным периодом в 2024 году означает снижение на 98,2%. За последнюю неделю зарегистрировано 73 случая кори», - привели в Минздраве статистику.

С начала года также зарегистрировано 129 случаев коклюша, из них в феврале – 49 случаев. По данным Минздрава, заболеваемость снизилась на 49%. На минувшей неделе зарегистрировано семь случаев коклюша.

«Большинство случаев кори и коклюша регистрируется среди непривитого детского населения», - отметили в министерстве.

Также в стране не зарегистрированы случаи заболевания холерой, чумой, туляремией, сибирской язвой, лептоспирозом, листериозом, Конго-Крымской геморрагической лихорадкой, лихорадки Денге, бешенством.