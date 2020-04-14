Мужчина, умерший от COVID-19 в Шымкенте, состоял на учете из-за артериальной гипертензии

Сегодня, 14 апреля, в 7 утра в Шымкенте умер 58-летний мужчина. Заместитель руководителя управления здравоохранения Шымкента Айгуль Бекбауова на брифинге рассказала о том, что он состоял на диспансерном учете в связи с артериальной гипертензией.

«Больной 1962 года рождения, проживал в селе Рабат Казгуртского района Туркестанской области, работал водителем грузовика. Во время маршрута «Казынак-Павлодар-Караганда-Новосибирск», остановился транзитом на блокпосте в микрорайоне Бозарык г. Шымкент в связи с плохим самочувствием. 11 апреля 2020 года с жалобами на одышку и высокую температуру пациент госпитализирован по линии скорой медицинской помощи в инфекционную больницу города Шымкент. В связи с тяжелым состоянием направлен в реанимационное отделение инфекционной больницы, подключен к аппарату ИВЛ. Больной состоял на диспансерном учете с артериальной гипертензией. Пациенту в соответствии с протоколами лечения проведены необходимые лечебные мероприятия, неоднократно проводились консультации с республиканскими специалистами. Несмотря на проводимое лечение, сегодня в 07.00 часов утра пациент скончался в реанимационном отделении», — сообщила Айгуль Бекбауова.

Сын умершего госпитализирован в инфекционную больницу г. Шымкент.