Еще 33 случая коронавируса зарегистрированы в Казахстане

В Казахстане вечером во вторник зарегистрировано еще 33 случая коронавируса, в том числе 14 в столице, 8 в Алматы, 6 в Атырауской области, 2 в Кызылординской области, по 1 случаю - в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего за вторник в стране подтвержден 141 новый случай коронавируса - это на одного заболевшего больше, чем накануне. В процентом отношении рост составил около 13% - это ниже, что прирост накануне.

При этом Алматы во вторник оставался абсолютным лидером прироста - в городе в течение дня было выявлено в общей сложности 87 заболевших (всего с начала эпидемии в Алматы 358 случаев).

В столице за вторник подтверждено 22 новых случая коронавируса (всего 282 случая).

В целом сегодня новые случаи коронавируса зарегистрированы в 14 из 17 регионов Казахстана. Новых заболевших не выявили только в трех регионах - Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Общее число официально подтвержденных случаев коронавируса достигло 1 232, 14 человек скончались, 203 выздоровели.