До 1261 выросло число случаев заражения коронавирусом в Казахстане

В столице выявлено 9 случаев, в Алматы – 6, в Западно-Казахстанской области – 6, в Кызылординской области – 3, в Карагандинской области – 2, в Шымкент, Атырауской и Мангистауской областях – по одному новому случаю.

В столице число случаев увеличилось до 291, в Алматы – до 364, в Шымкенте – до 40. В Кызылординской области – уже 124 случая, в Карагандинской – 80, в Атырауской – 70, в ЗКО – 18, в Мангистауской области – 11.

Новые заболевшие в Карагандинской области – из числа контактных лиц. 44-летний мужчина был в близком контакте с ранее заражённым, находился в стационаре, а 46-летняя женщина была на домашнем карантине, так как относилась к группе потенциальных контактов.

В Шымкенте заболевшая также из числа контактировавших с инфицированным, в Мангистауской области госпитализирована в инфекционную больницу жительница Жанаозена. В близком контакте с больной были 12 человек, из них двое - по домашнему очагу и 10 родственников.