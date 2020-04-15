Треть месячной нормы осадков выпало в Алматы за сутки

В Алматы за минувшие сутки количество выпавших осадков составило 36 мм при месячной норме 105 мм, сообщает ДЧС города. Зарегистрировано 5 фактов подтоплений.

«В ночь с 14 на 15 апреля в результате обильных осадков в виде дождей на территории города зарегистрировано 5 случаев локальных подтоплений улиц и дворовых территорий частных жилых домов, в Алатауском (3 случая), Бостандыкском, ​Жетысуском районах. Причиной подтоплений явилось засорение​ ​ бытовыми отходами арычно-канальных сетей. ​ По мере поступления звонков от населения города на все адресаты были направлены сотрудники районных отделов по ЧС и районных акиматов с привлечением водооткачивающей техники и людей», - сообщили в ДЧС.

В частности, продолжаются работы по ликвидации последствий подтоплений в Алатауском районе и Жетысуском районах.

В ДЧС отметили, что в прошлом году на учет было взято 26 часто подтапливаемых участков. Из них на сегодняшний день риски устранены на 9-ти участках, по оставшимся 17-ти участкам в текущем году будут разработаны ПСД с дальнейшей их реализации

«На 2020 год выделены 554 млн тенге на разработку ПСД на строительство арычных сетей общей протяженностью 376 км», - уточнили в ведомстве.

Помимо этого, в паводковый период этого года создана группировка сил и средств с общим количеством 6481 человек личного состава, 1370 единиц техники различного назначения, заготовлены более 13 тыс. штук мешкотар и около 70 тонн инертных материалов.

«Паводковая обстановка под контролем, необходимые силы и средства находятся в полной готовности», - заверили в департаменте.