Еще один пациент скончался от коронавируса в Шымкенте

Это второй летальный случай за день и 16-й – по стране. А в Шымкенте это уже третий случай смерти от коронавирусной инфекции. Всего в городе зарегистрировано 40 случаев коронавируса, выздоровели 2 человека.

Как сообщила вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, пациент скончался сегодня в 17:00, он находился на аппарате ИВЛ.

"Пациент поступил в больницу 4 апреля. Коронавирусная инфекция, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелая дыхательная недостаточность, цирроз печени, сахарный диабет. Пациент находился в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких", - рассказала она на брифинге в СЦК.

Накануне министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщал, что в стране 18 человек с КВИ находятся в тяжелом состоянии, 8 из них - на ИВЛ.

Напомним, что сегодня в Костанайской области от КВИ умер 75-летний житель города Житикара.