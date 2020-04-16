В Германии запрет на массовые мероприятия продлили до конца лета

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с главами германских земель обсудил возможности смягчения карантинных мер в стране. Как пишет «Коммерсантъ» , было принято решение продлить до 3 мая нынешние ограничения, в том числе касающиеся дистанции в 1,5 метра и запрета собираться группами более 2 человек.

Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до 31 августа. При этом власти земель будут устанавливать конкретные правила, в том числе и мероприятия с каким количеством участников считать массовыми.

Тем временем в школах с 4 мая начнут постепенно возобновлять занятия, первыми начнут выпускные классы, а в некоторых землях выпускники начнут занятия уже в конце апреля. А с понедельника, 27 апреля, смогут открыться многие небольшие магазины. Жителям Германии «настоятельно рекомендовано» носить маски при выходе на улицу, но обязательным их ношение по-прежнему не является.

Как заявила Меркель на пресс-конференции, Германии удалось достичь «хрупкого промежуточного успеха» и в ближайшее время нужно проявлять «крайнюю осторожность», чтобы сохранить этот успех.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии к этому моменту заразились коронавирусом 134 753 человека, умерли 3 804, вылечились 72 600 человек.