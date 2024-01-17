Германия почти вдвое увеличит военную помощь Украине

В этом году Украине выделят свыше 7 млрд евро
Германия выделит на военную помощь Украине в 2024 году вместо 4 млрд евро, запланированных ранее, более 7 млрд евро, сообщает DW.
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