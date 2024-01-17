Германия почти вдвое увеличит военную помощь Украине

Германия выделит на военную помощь Украине в 2024 году вместо 4 млрд евро, запланированных ранее, более 7 млрд евро, сообщает DW .

По итогам телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что лидеры стран «отметили необходимость дальнейшей финансовой, военной и гуманитарной поддержки Украины».

Всего с начала войны ФРГ предоставила Украине военную помощь на 6 млрд евро. В том числе, Германия поставила танки Leopard, установки ПВО IRIS-T и ракеты к ним. Сейчас обсуждается поставка ракет дальнего радиуса Taurus.

По оценке германского Института мировой экономики в Киле, США к концу 2023 года выделили на военную поддержку Украины около 44 млрд евро. Но сейчас военная помощь временно приостановлена из-за разногласий в Конгрессе между республиканцами и демократами.