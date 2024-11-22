В КМГ ожидают, что поставки нефти в Германию в этом году будут минимум на 100 тыс. тонн больше

По итогам 2024 года Казахстан поставит в Германию на 100-150 тыс. тонн нефти больше, чем запланировано, сообщил в пятницу в ходе брифинга председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов.

«У нас же там был 1,2 млн тонн (план на 2024 год – В.). Мы ожидаем, что по итогам года будет на 100-150 тыс. тонн больше», - сказал Хасенов.

По его словам, поставки нефти в Германию будут зависит от цены, так как она постоянно меняется и о стоимости нефти стороны договариваются ежемесячно.

«Следующий год – нет (прогноза объемов поставок – В.), все зависит от цены. Чтобы было понимание: в рамках договора по 100 тыс. тонн (каждый месяц – В.) из ресурсов Карачаганака сегодня поставляются (в Германию – В.). А как образовались 1,2 млн? Это 100 тысяч ежемесячно. Но если условия договора меняются, то и объемы тоже будут пересматриваться», - объяснил председатель правления КМГ.

Ранее министр энергетики сообщал, что в 2023 году Казахстан экспортировал в Германию 1 млн тонн нефти, а в 2024 году достигнута договоренность по транспортировке нефти по системе «Дружба» в объеме 1,2 млн тонн.