В КМГ ожидают, что поставки нефти в Германию в этом году будут минимум на 100 тыс. тонн больше

Ранее планировалось экспортировать 1,2 млн тонн нефти
Тамара Вааль, Астана, Власть
По итогам 2024 года Казахстан поставит в Германию на 100-150 тыс. тонн нефти больше, чем запланировано, сообщил в пятницу в ходе брифинга председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов.
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