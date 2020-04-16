Выявлено еще 10 случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб госкомиссии сообщает об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 12:25 часов 16 апреля: зарегистрировано 10 новых случаев, большинство из них приходятся на Алматинскую область и столицу.

Три новых случая приходятся на столицу, по одному заболевшему выявлено в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Жамбылской областях, 4 человека заразились в Алматинской области.

Четверо заболевших в столице — 1994, 1994, 1995, 1989 годов рождения, они из числа близких контактных.

Известно, что 52-летний житель Мамлютского района Северо-Казахстанской области 15 апреля вернулся домой из России. Его отправили в карантинный стационар и взяли анализы на коронавирусную инфекцию, которые оказались положительными. Начато лечение, сообщается, что состояние мужчины удовлетворительное.

Всего в стране подтвержден 1 341 случай COVID-19, 16 человек умерло, 240 выздоровели. По количеству заболевших лидируют Алматы — 393 и столица — 305.