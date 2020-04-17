Стабильное прохождение паводкового периода отмечают в КЧС

Несмотря на то, что по всей республике происходит 10 переливов талых вод через автодороги, в целом уровень воды в реках снижается, а паводковая обстановка является стабильной. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе комитета по ЧС. При этом количество лесных пожаров возросло в 2,6 раза.

«За прошедшие сутки произошел один перелив через автодорогу республиканского значения в Северо-Казахстанской области. 16 апреля с 23:00 часов на окраине города Петропавловск, в результате поднятия уровня воды в реке Ишим, происходит перелив воды через 529-й км автодороги «Челябинск-Новосибирск» Проезд для автотранспорта не ограничен, сотрудниками полиции и дорожными организациями выставлены предупреждающие знаки, организовано дежурство», - сообщили в ведомстве, отметив, что на территории страны происходят 10 переливов талых вод через автодороги Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской области и два размыва автодорог в Акмолинской и Северо-Казахстанской области.

Кроме того, в Акмолинской области с 14 апреля происходит снижение уровня воды в реке Калкутан на 19 см вблизи села Старый Колутон Астраханского района. Также, отмечается снижение уровня воды на 30 см в реке Жабай.

Вместе с тем, в апреле сохраняется высокая пожарная опасность. Как пояснили в пресс-службе, в южных регионах страны пожароопасный сезон начался с 26 марта, а в северных, центральных, восточных и западных регионах страны наступил 6 апреля.

«С начала пожароопасного периода зарегистрировано 55 лесных пожаров и 434 загораний степных массивов, общая площадь возгорания составила более 19,5 тыс. гектаров, материальный ущерб 14,6 млн. тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров возросло в 2,6 раза», - сообщили в комитете.