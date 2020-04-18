Еще 15 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

Вечером в субботу в Казахстане зарегистрировано еще 15 случаев коронавируса: 7 - в Западно-Казахстанской области, 6 - в Костанайской области, по одному - в столице и Алматы.

В Костанайской области пятеро заболевших - жители Житикары, которые были соседями и близкими контактными ранее заболевших. Среди них трое пенсионеров, 3-летний ребенок и 33-летний мужчина. Подтвержден также коронавирус у 48-летней жительницы Аркалыка. Оперативный штаб не приводит никакой информации о том, каким образом она могла заразиться.

В Западно-Казахстанской области во всех семи новых случаях коронавирус вновь выявлен у жителей региона, работающих вахтовым методом в России. Из 46 выявленных в ЗКО случаев таких - большинство.

Число официально подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане выросло до 1 630, скончались 17 человек, выздоровели 378 человек.

За субботу в стране выявлено 84 новых заболевших. Больше всего - в столице (20 случаев), Западно-Казахстанской области (13), Шымкенте (12) и Алматы (11). Всего новые случаи в субботу выявлены в 12 регионах Казахстана.

Из больниц в этот день в связи с выздоровлением выписан 31 пациент.