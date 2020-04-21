Но при этом она стоит $1,6 за баррель
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Цена нефти WTI вернулась к положительному значению
Фото AP/Jae C.Hong

Стоимость майского фьючерса на американскую нефть марки WTI вернулась к положительному значению, пишут «Ведомости».

По данным на 11 утра алматинского времени, на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX она стоила $1,6 за баррель, а июньские фьючерсы торговались на уровне $21,42. Brent на лондонской бирже ICE с поставками в июне торгуется по цене $25,41 за баррель.

В понедельник стоимость нефти WTI впервые в истории обрушилась до отрицательных значений. Майские фьючерсы подешевели почти в сорок раз и опустились ниже $0,5 за баррель. Нефть марки Brent к 00 часу по алматинскому времени потеряла порядка 5,6% и торговалась у отметки в $26,5 за баррель.

Разница в поведении нефти WTI и Brent связана с ситуацией на физическом рынке США, где есть реальная угроза переполнения нефтехранилищ. Падают именно майские фьючерсы, истекающие 21 апреля.

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