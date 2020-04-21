Постепенно больница будет возвращаться к жизни, заверил министр
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В ЦГКБ Алматы будут набирать врачей дополнительно – Биртанов
Фото Дулата Есназара

Тамара Вааль, Vласть

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов в эфире Tengrinews, отвечая на вопросы, сообщил, что планируется дополнительно набрать врачей в Центральную городскую клиническую больницу, чтобы возобновить прием пациентов.

«Сейчас мы с акиматом Алматы работаем в плотном режиме. Сегодня мы дополнительно два медобъекта запустили для приема больных и зараженных медиков. После того, как это завершится, вечером началось перемещение, завтра закрывается объект (ЦГКБ – V) на обработку. Порядка недели это займет, затем больница будет готова к приему больных», - сказал Биртанов.

Он отметил, что «постепенно больница будет возвращаться к жизни».

Что касается персонала больницы, то планируется набирать врачей дополнительно.

«Было сложно с докторами, которые оказались заражены, это удар по системе здравоохранения. Я думаю, что мы примем все меры с акиматом, чтобы набрать дополнительно сотрудников, чтобы больница возобновила прием пациентов», - сказал министр.

Вместе с тем он сообщил, что сейчас во всей этой ситуации с медиками Алматы разбирается генеральная прокуратура.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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