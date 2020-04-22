ЦГКБ в Алматы приостановила работу

Центральная городская клиническая больница Алматы, где накануне произошло массовое заражение медицинских работников, приостановила свою деятельность. Об этом сообщил на брифинге в среду главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин.

«В первую очередь, нужно остановиться на ЦГКБ, которая на сегодняшний день закрыта на карантин. Вчера мной было вынесено постановление – не только на карантин, приостановлена ее эксплуатация и произведен вывод медицинских работников и пациентов в другие медицинские организации города Алматы», - сообщил он.

Отвечая на вопросы журналистов, главный санитарный врач также сообщил, что уже есть промежуточные итоги жпидемиологического расследования по факту массового заражения медиков. «В данном случае, больница не входила в число медорганизаций, которые получили разрешение по городу Алматы на лечение инфекционных больных», - сказал он. На вопрос, когда завершится расследование, он не ответил.

Также Бекшин отметил, что на карантине в городе также частично находится детская городская инфекционная больница, академия пограничной службы, где 67 заболевших, а также 2 филиала хосписа, больница сестринского ухода. «При этом часть поликлиник нами переведены на дистанционный контроль в связи с тем, что здесь зарегистрированы единичные случаи заболевания», - также сообщил он.