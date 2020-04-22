Казахстан проходит пик эпидемии коронавируса – Есмагамбетова

На данный момент Казахстан проходит пик эпидемии коронавирусной инфекции, но для стабилизации ситуации необходимо достигнуть ежедневного прироста новых случаев не выше 1%. Об этом в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщила главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«Казахстан проходит пиковую стадию эпидемии коронавирусной инфекции. На сегодня темп прироста в Казахстане составил 8%», - сказала Есмагамбетова.

Она напомнила, что по прогнозу, основное количество случаев в Казахстане будет регистрироваться в течение трех месяцев - марта, апреля, мая.

«Согласно прогноза, до конца апреля прогнозируется регистрация 2 700 случаев, до конца мая – до 4 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Задача, которая стоит перед нами - это уйти на ежедневный прирост до 5%, затем до 1%. Мы будем говорить о стабилизации или спаде заболеваемости КВИ только в том случае, когда у нас не будут регистрироваться местных случаев инфекции, контактной путей передачи, а число заболевших будет выше числа выявленных вновь больных», - подчеркнула Есмгамбетова.

К этому моменту в Казахстане зарегистрировано 2 047 случаев коронавируса, 19 человек скончались, 505 человек выздоровели.