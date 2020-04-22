Fitch ожидает снижения мирового ВВП на 3,9% в 2020 году

"Ожидается, что мировой ВВП в 2020 году сократится на 3,9%", - говорится в сообщении.

В начале апреля агентство прогнозировало, что мировой ВВП в 2020 году упадет на 1,9%.

Аналитики отмечают, что это снижение прогноза вызвано распространением мер по приостановке деятельности компаний из-за пандемии коронавируса.

Fitch ожидает, что ВВП еврозоны сократится на 7%, США - на 5,6% и Великобритании - на 6,3% в 2020 году. Наибольшее снижение, отмечают аналитики, происходит в еврозоне, где меры по противодействию распространению коронавируса сильно повлияли на экономическую активность в I квартале 2020 года. Агентство также дополнительно снизило прогноз по ВВП Италии на 2020 год, до сокращения на 8%. Ожидается, что ВВП США и Великобритании - где пандемия началась позже, чем в еврозоне, - сократится более чем на 10% во II квартале. В начале апреля агентство ожидало снижения на 7%.