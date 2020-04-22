Fitch ожидает снижения мирового ВВП на 3,9% в 2020 году

Ранее агентство прогнозировало, что мировой ВВП в 2020 году упадет на 1,9%
Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch, передает ТАСС.
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